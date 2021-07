Nessuna pressione su Valentino Rossi, il Team Petronas non ha fretta: “aspettiamo di sentire la sua decisione”

Valentino Rossi si sta godendo un po’ di meritato relax dopo una prima metà di stagione di MotoGp complicata e travagliata. Il Dottore non è riuscito ad ottenere buoni risultati, se non nelle prime qualifiche della stagione e questo lo ha messo di fronte ad un bivio per quanto riguarda il suo futuro. Il 9 volte campione del mondo ha deciso di prendersi del tempo, di ragionare su ciò che desidera fare durante le vacanze estive, e, dunque, solo al suo rientro comunicherà la sua decisione.

Il Team Petronas, attuale squadra di Valentino Rossi, non ha fretta e gli sta lasciando tutto il tempo di cui ha bisogno, ma il Dottore, qualora decidesse di correre ancora in MotoGP, potrebbe sposare il progetto della VR46, che il prossimo anno farà il suo debutto in top class, e guidare quindi una Ducati, al fianco di suo fratello, Luca Marini.

“Stiamo ancora aspettando di sentire le decisione di Valentino e Yamaha sul vaprossimo anno. Comunque, come è normale in questo periodo dell’anno, le ultime notizie sul mercato dei piloti della MotoGP hanno aperto tutte le possibilità. C’è una conversazione in corso tra Yamaha, noi e i nostri attuali piloti e non abbiamo fretta di annunciare nulla“, ha comunicato Razali, spiegando quindi di non mettere alcuna pressione a Valentino Rossi, ma, comunque, di guardarsi attorno.

“Abbiamo ricevuto interesse da molti piloti e anche da alcuni che sono attualmente fuori dalla MotoGP. Crediamo di avere tempo e siamo in una posizione in cui possiamo permetterci il lusso di scegliere; tutti conoscono il pacchetto che Yamaha può offrire e cosa può fare un giovane pilota nella nostra squadra. Abbiamo la struttura e il pacchetto per dare ai giovani piloti l’opportunità di realizzare i loro sogni. Abbiamo visto questo con Franco Morbidelli e Fabio Quartararo, quindi con tutto questo interesse ci prenderemo il nostro tempo per valutare i piloti che vogliamo. Non ci sarà alcun annuncio sulla possibile formazione fino a dopo le prossime due gare“, ha aggunto il team principal malese.