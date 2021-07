Naomi Osaka eliminata, slitta per maltempo il match di Camila Giorgi alle Olimpiadi di Tokyo

SportFair

E’ in corso una nuova giornata di sfide alle Olimpiadi di Tokyo. Le partite di tennis hanno subito uno slittamento a causa dell’arrivo del tanto temuto tifone e di un po’ di pioggia. Camila Giorgi, dunque, non è ancora scesa in campo per gli ottavi di finale contro Pliskova, mentre il Giappone perde la beniamina di casa: Naomi Osaka è stata infatti sconfitta da Vondrousova. La numero 42 al mondo ha sconfitto la giapponese numero 2 del ranking WTA in due set, col punteggio di 6-1, 6-4 dopo un’ora e 10 minuti di gioco.