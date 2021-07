MotoGP, il Gp d’Australia cancellato per restrizioni anti-Covid: aggiunta una nuova gara a Portimao

“Siamo terribilmente delusi dal fatto che, per il secondo anno consecutivo, i fan della MotoGP™ non saranno in grado di vedere i migliori piloti del mondo competere sul meraviglioso circuito di Phillip Island, compresi gli australiani Jack Miller nella classe MotoGP™ e Remy Gardner, attualmente leader del Campionato del Mondo Moto2™. Siamo anche delusi per il nostro staff, i fornitori e i partner, così come per la comunità di Phillip Island e per l’industria del turismo che contava sulla spinta economica derivante dall’ospitare l’evento”.