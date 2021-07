Colpo di scena a Tokyo, Simone Biles si ritira dalla finale di ginnastica artistica a squadre per… stress mentale

SportFair

Colpo di scena nella finale All Around di ginnastica artistica femminile alle Olimpiadi di Tokyo, la pluricampionessa Simone Biles si è infatti ritirata dopo una serie di gravi errori al volteggio, costati agli Stati Uniti il sorpasso da parte della Russia. L’americana, subito dopo il proprio esercizio, ha lasciato la zona di gara per rientrare negli spogliatoi e facendo credere a tutti di aver accusato un problema fisico. Rientrata poi insieme alla squadra, la Federazione USA ha fatto sapere di aver sostituito la Biles alle parallele asimmetriche e alle altre due prove in programma.

La nota della federazione

“Dopo una prova effettuata, Simone Biles salterà il resto della finale a squadre femminile” la nota della Fig che ha lasciato di stucco tifosi e addetti ai lavori. Secondo le prime indiscrezioni riportate dalla Nbc, la Biles si sarebbe ritirata non per un infortunio, ma a causa di problemi di stress mentale. Esclusa la finale di oggi, la campionessa statunitense si è qualificata anche per le altre cinque finali a sua disposizione, non brillando come al solito a causa di una condizione psico-fisica tutt’altro che esaltante.