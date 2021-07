Tragedia sul circuito di Aragon, è morto Hugo Millan: aveva solo 14 anni

SportFair

Dopo la spaventosa notizia di ieri dell’incidente di Brad Jones nel British Superbike, arriva oggi un’altra notizia ancor più sconvolgente. E’ morto oggi ad Aragon, durante una gara della European Talent Cup, Hugo Millan, giovanissimo pilota, secondo nella classifica di categoria con 4 podi e 2 pole position.

Hugo aveva solo 14 anni, era un giovane promettente e talentuoso ed è deceduto a seguito di una terribile caduta a seguito della quale è stato investito dal collega polacco Pawelec che nulla ha potuto per evitarlo. Hugo è stato soccorso immediatamente sul posto e poi trasferito in ambulanza prima di essere trasportato in elicottero all’ospedale di Saragozza, dove però non c’è stato nulla da fare.