Incidenti d’auto e… omicidi, i festeggiamenti per l’Italia finiscono nel sangue: morti a Caltagirone e Foggia

Una notte di festa si è trasformata in un incubo in alcune città d’Italia, a causa di violenti incidenti che hanno rovinato il successo della Nazionale a Euro 2021. Uno degli episodi più gravi si è verificato a Caltagirone, in provincia di Catania, dove un ragazzo di 19 anni è morto e altre quattro persone sono rimaste ferite in seguito ad un incidente stradale avvenuto tra l’auto di una società di vigilanza, due scooter e una moto. Stando alle prime ricostruzioni della polizia, pare che tutti i mezzi in questione si stessero dirigendo verso il centro città per festeggiare.

Sangue a Foggia

In Puglia invece, precisamente a Foggia, un uomo di 32 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in via Matteotti. La vittima, che viaggiava a bordo di uno scooter a San Severo, è stato raggiunto da una motocicletta con a bordo due persone, le quali hanno aperto il fuoco ferendolo a morte. Inutili i soccorsi, dal momento che il 32enne è deceduto poco dopo in ospedale. Un morto infine anche a Solero, in provincia di Alessandria, dove una persona è rimasta uccisa in uno scontro frontale tra due auto avvenuto all’alba, al termine di una notte di festa per la vittoria dell’Italia agli Europei.