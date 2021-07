La montagna miete due vittime, morti due alpinisti su Monte Bianco e Grand Combin: uno era italiano

SportFair

Una doppia tragedia si è verificata nelle ultime ore sul Monte Bianco e sul Grand Combin, dove un alpinista italiano e uno austriaco hanno perso la vita durante la discesa, seppur in zone diverse del massiccio. Il decesso dell’uomo italiano, originario di Cortenova in Lombardia, è avvenuto al confine franco-italiano ieri pomeriggio, quando l’alpinista ha perso l’equilibrio mentre scendeva dal Dente del Gigante (4.013 metri di altezza) ed è caduto a circa 3.850 metri di altitudine. Inutile l’intervento dei soccorsi, per lo scalatore lombardo non c’è stato nulla da fare.