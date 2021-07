Tragedia per Billy Costacurta, è morta la madre Margherita: fatale un terribile incidente d’auto

SportFair

Una terribile tragedia ha colpito nella giornata di oggi Billy Costacurta, costretto a piangere la morte della madre, venuta a mancare a causa di un incidente d’auto avvenuto intorno alle 9.30 di questa mattina. Margherita Beccegato, 87enne madre dell’ex difensore del Milan, si è schiantata contro il cancello di un’azienda a Cavaria con Premezzo (Varese) in via Padre Reginaldo Giuliani.

Morte sul colpo

Secondo le prime ricostruzioni, un malore improvviso potrebbe aver fatto perdere alla donna il controllo del pezzo, andato a sbattere in maniera violenta contro la cancellata dell’azienda. Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco, dei carabinieri di Busto Arsizio (Varese) e del 118 ma per la mamma di Costacurta non c’è stato nulla da fare.