Morbidelli ha le idee chiare sul suo futuro: non voglio avere la vita di Valentino, Marc o Doohan”

I piloti di MotoGP si stanno godendo un po’ di meritato relax. Se alcuni campioni, come Valentino Rossi, sono in vacanza, in giro in mare su mega yacht, ce ne sono altri che invece che fanno i conti con acciacchi fisici.

Tra questi ultimi c’è Franco Morbidelli, operato di recente al ginocchio per risolvere dei problemi che lo tartassavano da tempo. Il pilota Petronas è stato operato al menisco e al legamento crosciato anteriore e non si conoscono ancora i precisi temp di recupero, ma con ogni probabilità il pilota non sarà in pista in Austria, nel primo appuntamento post pausa estiva. Morbidelli ha preferito fermarsi adesso per risolvere questi problemi, visti anche gli scarsi risultati e l’impossibilità di lottare per il titolo Mondiale.

Una decisione che risulta azzeccatissima vista la rottura tra Yamaha e Vinales, che potrebbe far fare a Morbidelli un salto importante il prossimo anno: il pilota italiano è legato al team Petronas fino al 2022, ma una clausola nel contratto gli consente di lasciare il team senza conseguenze in caso di una proposta in una squadra ufficiale.

Il futuro di Morbidelli potrebbe riservargli delle piacevoli sorprese, anche se il pilota italiano ha le idee chiare, chiarissime su ciò che sogna per la sua carriera e la sua vita: “vincere è un riflesso del lavoro che hai fatto prima di arrivare lì; è un riflesso della persona e dello sportivo che sei. Raramente mi concentro sulla vittoria, perché è l’ultimo passo, quello che viene da solo. Mi concentro sui piccoli passi prima di quell’ultimo passo. Per essere un pilota migliore e una persona migliore. E poi, se tutto funziona, arriva la vittoria“, ha affermato a Motorsport.

“Vorrei realizzarmi come pilota, ma non avere la vita di Valentino, Marquez o Doohan. Vorrei vivere la mia vita. Sono molto concentrato sulla mia vita. Mi ispiro quando vedo grandi sportivi come Marc o Vale, in quelle aree dove hanno avuto successo e io non ancora“, ha concluso Morbidelli.