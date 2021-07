MISIA, chi è la cantante giapponese che si è esibita durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Tokyo

SportFair

E’ iniziata la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo. Dopo un anno difficile, fatto di difficoltà, malattia, perdite e tanti sacrifici, finalmente iniziano ufficialmente i Giochi Olimpici giapponesi, che si sarebbero dovuto disputare lo scorso anno, ma che sono stati rinviati a causa della pandemia di coronavirus.

In attesa di vedere sfilare gli atleti di tutte le Nazioni in gara, è in corso uno spettacolo di presentazione, un’esibizione fatta di canti, balli e tanta storia.

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi si è esibita anche una cantante giapponese, MISIA, che ha attirato l’attenzione dei telespettatori e che ha cantanto una bella interpretazione dell’inno nazionale giapponese – Kimigayo.

Chi è MISIA

Nata a Omura, il 7 luglio 1978, MISIA, pseudonimo di Misaki Ito, è una cantautrice giapponese. MISIA ha mostrato una grande passione per la musica sin da giovanissima, tanto da trasferirsi prima a Tsushima e poi a Fukuoka, per studiare piano. A soli 19 anni ha ottenuto un contratto con BMG Japan e ha debuttato un anno dopo col suo primo singolo, ottenendo subito grande successo. Una grande carriera per la cantante giapponese, che piano piano è riuscita a diventare sempre più popolare, entrando nel cuore di tantissimi e diventando sempre più famosa.