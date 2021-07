Mirko Zanni di bronzo! Splende l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo: storica medaglia nel sollevamento pesi

SportFair

Giornata storica per il sollevamento pesi azzurro! Mirko Zanni si mette al collo una bellissima medaglia, che in questa disciplina mancava davvero da tanto tempo per l’Italia, esattamente da Los Angeles 1984.

Zanni ha sollevato 322 kg complessimi, conquistando anche il nuovo primato nazionale e regalando all’Italia la quinta medaglia di queste Olimpadi di Tokyo nella gara dei -67kg.

L’azzurro ha chiuso alle spalle di Mosquera Lozano, secondo e Lijun Chen, primo.

Le parole di Zanni

“Non so ancora in che pianeta sono. Come accadde cinque anni fa nelle Olimpiadi giovanlisi siamo ancora col bronzo al collo. Non sapevo di aver sbagliato i 72, gareggio senza occhiali e non ci vedo, nessuno me l’ha detto. Non posso comunque essere più felice di così, so chi c’è a casa che guarda. La medaglia pesa tanti anni di allenamenti intensi, con dolori, gioie, sacrifici, delusioni e tanto, ma tutto ciò che ho fatto finora oggi ha un senso. Se devo dedicarla, questa oltre che dedicarla a mamma e papà, questa voglio dedicarla a mio nonno che so che mi ha guardato da lassù“, ha dichiarato Zanni al termine della premiazione ai microfoni Rai.