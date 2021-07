Miriam Sylla panterona in camicia da notte, Rae Lin D’Alie sfotte coach Capobianco: l’Italia alle Olimpiadi parte con lo spirito giusto, che divertimento! [VIDEO]

SportFair

Gli azzurri di Mancini agli Europei di calcio 2021 ci hanno dimostrato come per poter far bene la chiave sia avere un clima sereno, scherzare e sapersi divertire anche quando si disputa una rassegna importante come quella vinta dall’Italia domenica scorsa.

Così, tanti altri italiani, pronti a disputare le Olimpiadi di Tokyo, stanno dimostrando di avere tanto senso dell’humor, e di sapersi divertire e saper scherzare anche quando manca sempre meno al debutto olimpico.

Le ragazze della pallavolo e quelle del basket 3×3 hanno dimostrato come lo spirito sia quello giusto, proprio come quello degli azzurri agli Europei di calcio. Paola Egonu ha immortalato una Miriam Sylla, scherzosa e sorridente in versione panterona prima di andare a dormire, mentre Rae Lin D’Alie ha preso in giro coach Capobianco chiedendogli una… forcina per capelli.

Lo spirito delle azzurre sembra quindi quello giusto. Vivendo così serenamente le giornate, in campo riusciranno sicuramente a rendere meglio, nella speranza che possano portare a casa qualche risultato importante e storico.