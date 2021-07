Milwaukee nella storia! Antetokounmpo, il sogno è realtà: i Bucks sono campioni NBA

Serata magica per i Milwaukee Bucks! In gara-6 delle NBA Finals i giochi si sono finalmente chiusi, Antetokounmpo e compagni hanno trionfato nella sfida contro i Sun 105-98, andando sul 4-2 nella serie e, dunque, assicurandosi il titolo di campioni NBA.

Interrotta una malediione di 50 lunghissimi anni! I Bucks, ,dopo KAreem Abdul-Jabbar, hanno trovato un altro campionissimo che gli ha regalato questo incredibile sogno: Antetokounmpo è stato immenso con ben 50 punti, 14 rimbalzi e 5 stoppate.

Proprio lui, che arriva dalla Grecia e ha un passato davvero difficile, fatto di tanta povertà, adesso alza al cielo il trofeo di campione NBA, mettendosi al dito un fantastico anello. Una gioia immensa per tutti i tifosi dei Bucks: in più di 65.00 si sono fiondati fuori dal Fiserv Forum per questa storica impresa.

Inutile dire, poi, che Antetokounmpo, che viene anche da un antipatico infortunio al ginocchio, è stato nominato Mvp.