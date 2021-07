Scattano le Olimpiadi di Tokyo, l’Italia Team ha un tifoso speciale: il ct Mancini spinge gli azzurri sui social

SportFair

Pochi giorni fa ha reso felice l’Italia intera conquistando con la sua Nazionale il titolo di campione d’Europa, adesso per Roberto Mancini è tempo di tifare per la squadra azzurra alle Olimpiadi di Tokyo che scattano oggi con l’attesa cerimonia d’apertura. Il commissario tecnico ha voluto dedicare un messaggio speciale sui social all’Italia Team, che proverà a rendere felice un Paese intero conquistando più medaglie possibili. Parole sentite quelle di Mancini, chiuse con il classico Forza Azzurri: “lo sport vince sempre e i Giochi olimpici sono la sua massima espressione. Forza azzurri“.

𝐋𝐨 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐯𝐢𝐧𝐜𝐞 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐞 𝐢 𝐆𝐢𝐨𝐜𝐡𝐢 𝐎𝐥𝐢𝐦𝐩𝐢𝐜𝐢 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐚 𝐦𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐚 𝐞𝐬𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞. 𝐅𝐨𝐫𝐳𝐚 #ItaliaTeam #Tokyo2020 pic.twitter.com/FkCRCt6rsI — Roberto Mancini (@robymancio) July 23, 2021

Il messaggio a Mattarella

In attesa di dedicarsi anima e corpo alle Olimpiadi di Tokyo, l’Italia Team ha voluto mandare un videomessaggio di auguri a Sergio Mattarella per i suoi 80 anni. Nelle immagini, realizzate dagli azzurri prima della partenza verso lo Stadio per la cerimonia di apertura dei Giochi, si vedono tutti gli atleti cantare ‘tanti auguri a te’ al Presidente della Repubblica, con l’olimpionico Aldo Montano che ha lanciato alla fine il tradizionale grido collettivo di esultanza ‘Hip Hip urrà’ dedicato al presidente.