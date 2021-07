Cavendish ‘minaccia’ il record di Merckx, ma il belga lo snobba: “mica facile alzare le braccia 34 volte in volata”

Il Tour de France sta regalando emozioni fortissime. Dopo le prime tappe intense, e spaventose, caratterizzate da diverse terribili cadute, la corsa è entrata nel vivo con Pogacar che si è preso la leadership e Mark Cavendish che ha conquistato tre splendide vittorie dopo un lungo digiuno in Francia.

Proprio del britannico della Deceuninck-Quick Step, ha parlato Eddie Merckx alla ‘rosea’. Il belga vede ‘minacciato’ il suo record di 34 vittorie di tappa al Tour de France proprio da Cavendish, che ne ha ottenute 33, ma sembra non preoccuparsene troppo: “dove sarebbe il problema? Mica non dormo più per questa cosa. Se ci riuscirà, gli dirò bravo. Avrà i miei complimenti, mica facile alzare le braccia 34 volte in volata… La differenza tra noi è questa…“, ha affermato.

“Al Tour sono arrivato a quota 34 vincendo in salita, a cronometro, andando in fuga in discesa, in pianura e anche allo sprint. Senza contare le 5 maglie gialle che ho qui a casa, più le 96 totali che ho indossato. Vi sembra poco?“, ha spiegato poi Merckx.

“Non sminuisco i suoi trionfi. Anche perché ha passato un periodo complicato e si è ritrovato in bici, un bel messaggio per i ragazzi che fanno questo sport. La mia è una riflessione banale, non tutti i successi hanno la stessa storia“, ha concluso.