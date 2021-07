E’ guerra aperta! Mercedes attacca Red Bull: “vogliono infangare il buon nome e l’integrità sportiva di Lewis Hamilton”

SportFair

E’ guerra ormai tra Mercedes e Red Bull: il team di Milton Keynes le ha tentate tutte pur di avere una nuova sanzione, più pesante, per Hamilton, dopo l’incidente con Max Verstappen a Silverstone. Lo staff di Marko ha provato a dimostrare l’intenzionalità del pilota, senza però riuscirci e vedendosi respingere il reclamo presentato.

Non finisce però qui, sembra che la guerra tra le due squadre sia appena iniziata. Dopo la discussione di questo pomeriggio, in videochiamata, con membri di entrambi i team in collegamento, la Mercedes ha voluto fare chiarezza, attaccando duramente Red Bull per il suo atteggiamento, accosandola di voler in qualche modo ‘macchiare’ la figura di Hamilton.

“Il team Mercedes-AMG Petronas F1 ha accolto con favore la decisione dei Commissari di respingere il diritto di revisione della Red Bull Racing. Oltre a voler porre la parola fine a questo incidente, speriamo che questa decisione possa segnare la fine del tentativo concertato da parte del management Red Bull di infangare il buon nome e l’integrità sportiva di Lewis Hamilton, come avvenuto anche nei documenti presentati nel diritto di revisione, Non vediamo l’ora di correre questo fine settimana e di continuare la dura battaglia in pista per il campionato del mondo di Formula 1 2021“, questo il comunicato di sfogo del team di Brackley dopo la riunione di oggi.

Cosa accadrà in pista tra i due piloti? Lo scopriremo presto.