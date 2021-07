Ma quale fair-play finanziario, il PSG non si ferma più: pronta una super offerta anche per Paul Pogba

Il Paris Saint-Germain ha deciso di fare davvero sul serio in questa sessione di mercato, costruendo una squadra stellare che avrà l’obiettivo di dare l’assalto alla prossima Champions League. Nonostante i colpi già piazzati che riguardano non solo Donnarumma, Hakimi e Wjinaldum ma anche Sergio Ramos, lo sceicco Al-Khelaifi ha deciso di mettere nel mirino pure Paul Pogba, in scadenza di contratto nel 2022 con il Manchester United. Un sogno tutt’altro che irrealizzabile per il proprietario del club parigino, che ha intenzione di convincere il centrocampista francese a non firmare il rinnovo con i Red Devils, spingendolo a trasferirsi in Francia.

Macché fair-play finanziario

L’unica preoccupazione di Al-Khelaifi è quella di offrire la cifra giusta sia al Manchester United che a Pogba per completare il trasferimento, nessun problema invece per ciò che concerne il fair-play finanziario che non appare assolutamente un grattacapo per il PSG. L’alleggerimento dei paletti ha semplificato il mercato del club parigino, deciso a costruire una squadra stellare che convinca anche Kylian Mbappé a firmare il rinnovo di contratto. L’attaccante francese è combattuto, ma l’arrivo di Pogba lo spingerebbe ad accettare il prolungamento che gli garantirebbe 36 milioni all’anno fino al 2025 come l’amico Neymar. Cifre pazzesche nonostante un bilancio previsionale depositato in Lega che parla di 250 milioni di deficit, una montagna di debiti che il PSG proverà a limare con qualche cessione importante tra cui quelle di Mauro Icardi e Leandro Paredes.