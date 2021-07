Il Milan fa sul serio, oltre a Giroud ecco Diaz e Ballo-Touré: già spesi 60 milioni di euro sul mercato

SportFair

Il calciomercato del Milan prende quota in questi giorni di metà luglio, il club rossonero infatti ha messo le mani su altri due giocatori nelle ultime ore. Il primo è Olivier Giroud, sbarcato a Milano nel pomeriggio di oggi e pronto domattina a sostenere le visite mediche presso la clinica ‘La Madonnina‘. Il secondo invece è Fodé Ballo-Touré, difensore senegalese del Monaco su cui il Milan ha ormai messo le mani. Come se non bastasse, è fatta per il ritorno di Brahim Diaz in prestito dal Real Madrid, anche questa un’operazione praticamente chiusa che permette a Pioli di riavere a disposizione uno degli artefici del secondo posto della scorsa stagione.

Le cifre di Diaz e Touré

Per definire il ritorno di Brahim Diaz, il Milan ha dovuto accontentare il Real Madrid riconoscendogli tre milioni di euro per il prestito biennale (1.5 milioni a stagione), a cui si aggiunge il diritto di riscatto a 22 milioni e contro-riscatto a 27. Per ciò che concerne invece Fode Ballo-Touré, il difensore senegalese arriva a titolo definitivo dal Monaco dietro il pagamento di 4 milioni di euro più 500.000 euro di bonus, legati alla qualificazione in Champions e alle presenze del giocatore.

Mercato importante

Le ultime operazioni completate fanno del Milan la squadra che più ha investito finora in Serie A: i rossoneri infatti hanno sborsato 60 milioni per rinforzare la rosa di Pioli, di cui cinque divenuti di proprietà del club escluso Brahim Diaz. Il primo acquisto è stato quello di Maignan, sostituto di Donnarumma, arrivato per 16 milioni di euro. Dopodiché i rossoneri hanno sborsato 28 milioni al Chelsea per il riscatto di Tomori e 7 al Brescia per acquisire Tonali. Per finire, al computo dei soldi spesi, vanno aggiunti i 4 al Monaco per Ballo-Touré, i 3 al Real Madrid per Brahim Diaz e l’indennizzo da un milione di euro pagato al Chelsea per Giroud.