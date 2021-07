Tre podi olimpici oggi per l’Italia, ma nessun oro… azzurro: il medagliere aggiornato delle Olimpiadi di Tokyo

SportFair

Si chiude un’altra giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo, caratterizzata da ben tre medaglie conquistate dall’Italia che porta il proprio bottino complessivo a dodici. Bronzo per Maria Centracchio nel judo e per le azzurre della spada nella scherma, mentre Giorgia Bordignon conquista un sensazionale argento nel sollevamento pesi. Tre medaglie che permettono all’Italia di assestarsi in dodicesima posizione nel medagliere delle Olimpiadi di Tokyo, guidato al momento dai padroni di casa del Giappone con 18 medaglie di cui 10 d’oro. Seconda posizione per gli Stati Uniti, seguiti da Cina e ROC (il Comitato Olimpico della Russia).