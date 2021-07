McGregor vs Poirier, l’atto terzo in programma a Las Vegas: data, orario e come vederlo in diretta

Conor McGregor contro Dustin Poirier, il terzo atto è finalmente servito. L’attesissima sfida tra ‘The Notorious‘ e ‘The Diamond‘ è pronta ad andare in scena nella notte tra sabato 10 e domenica 11 luglio, quando i due pesi leggeri si ritroveranno uno di fronte all’altro a sei mesi di distanza dall’ultimo match svoltosi il 24 gennaio ad Abu Dhabi e vinto dal fighter della Louisiana. Stavolta McGregor e Poirier si sfideranno alla T-Mobile Arena di Las Vegas, in una sfida che non mette in palio cinture ma rappresenta il main event di UFC 264. Stando a quanto riferito da Forbes, ‘The Notorious’ dovrebbe intascare intorno ai 3 milioni di sterline (3,49 milioni di euro) e il 60% degli introiti provenienti dalle pay per view, per un totale di 10 milioni di sterline (11,64 milioni di euro). Dustin Poirier invece avrà 1 milione di sterline garantite (1,16 milioni di euro) e il 40% dei proventi da ppv, dunque circa 3 milioni di sterline.

Dove vedere McGregor-Poirier in tv

La sfida della T-Mobile Arena di Las Vegas comincerà intorno alle 6 del mattino di domenica 11 luglio, ma l’intero evento invece prenderà il via due ore prima, ossia alle 4. La main card potrà essere seguita in diretta esclusiva su DAZN (Attiva ora il tuo abbonamento) con telecronaca di Alex Dandi.