Maverick Vinales in Ducati dopo l’addio a Yamaha? Tardozzi allontana l’ipotesi

Nelle scorse settimane è stata ufficializzata la rottura tra Maverick Vinales e la Yamaha. Il pilota spagnolo al termine della stagione in corso saluterà il team di Iwata. Quale sarà dunque il suo futuro? Vinales non ha ancora un piano B: non è stato ufficiliazzato nessun nuovo ingaggio per il campione spagnolo.

C’è chi lo ha accostato alla Ducati, ma Davide Tardozzi è stato chiaro e ha allontanato questa ipotesi: “mi dispiace che Maverick abbia fatto questa scelta, ma avrà avuto le sue motivazioni. In questo momento noi siamo felicissimi di avere Pecco (Bagnaia) e Jack (Miller). Comunque anche gli altri piloti Ducati stanno facendo bene. Stiamo investendo sui giovani, quindi credo e spero che avremo soddisfazioni con loro“, ha affermato ai microfoni Sky,

“Io spero che Vinales rimanga nel campionato, perché è un pilota importante per la MotoGP ed è un pilota velocissimo. Auguro anche ad Aprilia di avere i migliori piloti possibili per avere la miglior competitività possibile“, ha concluso.