Mathieu Van der Poel emozionante nell’ultima tappa in giallo! La velata ‘frecciatina’ all’Uci: “inizia tutto con un sogno”

La tappa di ieri del Tour de France ha fatto perdere a Mathieu Van der Poel la maglia gialla di leader. Il ciclista belga è riuscito ad omaggiare il nonno Pulidor, che non è mai riuscito a vestire la maglia gialla nonostante il suo immenso talento, ma ci ha pesanto il nipote a renderlo orgoglioso e soddisfatto, seppur non abbia potuto godere di questa gioia immensa quando era ancora in vita.

Quella di ieri, l’8ª tappa del Tour de France, è stata l’ultima in giallo per Van der Poel: è Pogacar il nuovo leader della corsa francese. Il belga, però, si è reso comunque protagonista, con un gesto da applausi, che ha fatto emozionare un piccolo tifoso. Van der Poel, oltre a regalare un momento prezioso ad un bambino a bordo strada, ha anche lanciato un importante messaggio all’UCI, finita nella bufera dopo aver modificato il regolamento e aver vietato ai ciclisti di lanciare le borracce per motivi di inquinamento.

Van der Poel, con ancora la maglia gialla addosso, durante la tappa di ieri ha consegnato in mano, senza lanciarla, una borraccia ad un bambino a bordo strada. Il piccolo tifoso è rimasto senza parole, emozionandosi per il bellissimo gesto del ciclista.

“Inizia tutto con un sogno”, ha scritto Van der Poel sui social, lanciando una velata frecciatina all’Uci, per mostrare l’importanza di questo gesto sia per i ciclisti che per i tifosi. “Ho trascorso 6 giorni fantastici indossando la maglia gialla, grazie per il vostro supporto”, ha concluso il belga.