Inglesi, sentite Marchisio! “Dove si firma per far rigiocare Italia-Inghilterra?” La stoccata dell’ex azzurro è davvero pungente

E’ passata più di una settimana dalla vittoria dell’Italia agli Europei di calcio 2021. Gli azzurri di Mancini hanno alzato al cielo la coppa dopo la vittoria contro l’Inghilterra ai calci di rigore nella finalissima della rassegna continentale.

Un successo ancora ben impresso nella mente e nel cuore di tutti gli italiani, in alcuni casi anche sulla pelle, una sconfitta, invece, dall’altra parte, per gli inglesi, che ha lasciato tanto amaro in bocca.

Una delusione talmente forte che ha spinto gli inglesi a lanciare una petizione per chiedere di far rigiocare la partita a causa di un arbitraggio scorretto ai danni dell’Inghilterra. Una richiesta che, ovviamente, nonostante le tantissime firme, non è stata manco presa in considerazione e che è diventata oggetto di tantissimi sfottò da parte degli italiani.

L’ultimo è arrivato oggi da un ex calciatore italiano, Claudio Marchisio, che ha lanciato una durissima provocazione agli inglesi. L’ex Juve ha pubblicato una foto della Nazionale durante i festeggiamenti di Wembley, con una pungente frase nei confronti dei rivali: “scusate ma dove si firma la petizione per far rigiocare la finale Italia-Inghilterra❓

La rivinciamo altre mille volte 💪👊 #godoancora #euro2020 #wembley“, ha scritto Marchisio.