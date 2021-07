L’atmosfera si fa incandescente alla vigilia di Italia-Inghilterra, Mancini punge: “speriamo di sentire solo i nostri tifosi alla fine”

Il conto alla rovescia sta per terminare, mancano ormai meno di 24 ore al fischio d’inizio della finalissima degli Europei di calcio 2021 tra Italia e Inghilterra e l’atmosfera si è già fatta incandescente.

Le ore che precedono la finale stanno regalando emozioni fortissime: sembra quasi si tratti di un incontro di boxe, alla vigilia del quale i pugili non se le mandano a dire. Così anche i protagonisti di domani hanno provato a fare dei giochetti mentali per mettere pressione agli avversari.

Roberto Mancini, ad esempio, ha lanciato un messaggio chiarissimo in vista della sfida di domani, che si terrà a Wembley, davanti al pubblico inglese. Non mancheranno i tifosi italiani, che dovranno darsi da fare per farsi sentire. “Sarà una bellissima partita, Wembley sarà pieno e questa è una notizia meravigliosa. Sappiamo che loro hanno grandi qualità e vedremo come andrà. Sarà difficile sentire i nostri tifosi? Speriamo di ascoltarli alla fine… E poi durante la partita dobbiamo pensare a far gol”, ha affermato il ct azzurro oggi in conferenza stampa.

“Dobbiamo essere tranquilli, sapendo che sarà molto difficile per tanti motivi, ma restando concentrati sul nostro gioco, cercando di attuarlo al meglio e sapendo che questa sarà l’ultima partita. Se vogliamo divertirci, possiamo farlo solo per altri novanta minuti. Dobbiamo solo giocare la nostra partita sapendo che possiamo fare una grande prestazione. Il nostro pensiero deve essere solo questo. Abbiamo sempre giocato così, anche con la Spagna avremmo voluto farlo ma non ce l’hanno permesso. Domani cercheremo di fare ciò che ci ha portato fin qua, non possiamo cambiare adesso. Ben sapendo che l’Inghilterra è forte, ha tanti giocatori bravissimi in panchina. Sterling? E’ migliorato molto, è velocissimo, bisognerà fare grande attenzione. Ma in generale davanti sono tutti bravi e con grandi qualità. Loro fisicamente sono più forti di noi, ma il calcio si gioca palla a terra, e a volte vince il più piccolo…“, ha concluso Mancini.