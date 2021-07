Wimbledon, troppa agitazione per la mamma di Berrettini: tensione smorzata con le… gocce [VIDEO]

La presenza del figlio sul Centrale dell’All England Club per giocarsi la finale di Wimbledon contro Novak Djokovic ha giocato un brutto scherzo alla mamma di Matteo Berrettini, costretta a far uso delle sue… gocce per smorzare la tensione. Claudia Bigo è stata infatti beccata dalle telecamere mentre allentava l’agitazione con i “Fiori di Bach”, utili per calmarsi in un momento così delicato per il figlio. Il video della mamma di Berrettini ha fatto, come di consueto, immediatamente il giro del web, diventando subito virale sui social.

