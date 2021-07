Paura per Babacar, problema al cuore durante un allenamento: riscontrato uno spasmo cardiaco

Paura per El-Khouma Babacar, l’ex attaccante di Lecce, Fiorentina e Sassuolo ha accusato un malore cardiaco durante un allenamento con la sua attuale squadra, l’Aytemiz Alanyaspor, che hanno spinto lo staff tecnico del club turco a sottoporlo ad approfonditi esami. Dai controlli è emerso un problema al cuore, in particolare uno spasmo cardiaco, che determina una contrazione della parete muscolare che avvolge i vasi coronarici, causando una riduzione al flusso di sangue a valle simile ad un’occlusione. Il giocatore senegalese adesso sta bene, ma nei prossimi giorni verrà sottoposto ad ulteriori controlli per capire se potrà continuare o meno ad allenarsi.

Le parole di Babacar

A distanza di qualche ora dal malore accusato in allenamento, El-Khouma Babacar ha voluto tranquillizzare tutti sui propri canali social, sottolineando di sentirsi bene dopo la caotica mattinata: “volevo ringraziare tutti i miei famigliari, amici e i tifosi che sto bene e ringrazio per l’affetto dimostrato”.