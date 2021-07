Secondo turno amaro per Mager a Wimbledon. Il tennista azzurro ha dovuto fare i conti con un tosto Kyrgios al secondo turno dello Slam inglese, in corso sui campi in erba dell’All England Club di Londra.

L’australiano non ha lasciato scampo a Mager: il match è terminato dopo un’ora e 54 minuti di gioco col punteggio di 7-6, 6-4, 6-4. Kyrgios, dunque, stacca il pass per il terzo turno a Wimbledon: dove sfiderà il vincitore della sfida tra Auger-Aliassime e Ymer.