Rapinato a Wembely dopo Italia-Inghilterra, Lando Norris turbato: “non ancora nella condizione perfetta”

E’ tutto pronto a Silverstone per un nuovo weekend di gara di Formula 1. Questo fine settimana debutterà la Sprint Qualifying, con i piloti che non vedono l’ora di testare questa novità, tra incertezze e voglia di cambiamento.

Un weekend importante, per cambiare aria e dimenticare degli spiacevoli eventi: lo scorso fine settimana è stato, infatti, doppiamente traumantico per Lando Norris. Il britannico della McLaren non solo ha visto la Nazionale inglese perdere ai calci di rigore contro l’Italia nella finalissima degli Europei di calcio 2021, ma poi, all’uscita dallo stadio di Wembley, è stato accerchiato e derubato.

Un trauma difficile da smaltire in così poco tempo: “sto bene grazie. Forse non sono ancora nella condizione perfetta, ma ci sto arrivando. Penso che una delle cose migliori sia stata davvero quella di poter venire a Silverstone e togliermelo dalla testa e concentrarmi su un lavoro diverso. Quindi siamo solo entusiasti di essere qui“, ha affermato Norris, reduce da un buon terzo posto nell’ultimo Gp.

A far ritrovare l’entusiasmo e la carica giusta a Norris ci penseranno i tifosi britannici, che finalmente torneranno a popolare le tribune di Silverstone: “sono già stati abbastanza impressionanti. Ho fatto alcuni giri in macchina prima e le tribune erano già piene sul rettilineo di partenza, con tutti i tifosi che cantavano. Quindi è stato bello ritrovare quella sensazione che ci è mancata per così tanto tempo“.