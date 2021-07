Furioso litigio tra Ajla Tomljanovic e Jelena Ostapenko, la lettone accusa la fidanzata di Berrettini: “hai zero rispetto” [VIDEO]

Non solo Matteo Berrettini, anche la fidanzata Ajla Tomljanovic si è qualificata agli ottavi di finale di Wimbledon, centrando questo risultato per la prima volta in carriera. La numero 75 del ranking WTA aveva raggiunto il quarto turno di uno Slam solo in un’altra occasione, ossia nel 2014 al Roland Garros, prima di un lungo digiuno interrotto quest’anno a Londra. Un traguardo raggiunto grazie al successo ottenuto contro Jelena Ostapenko, conclusosi con un duro litigio tra le due avversarie.

Sotto 6-4/2-0 nel secondo set a causa di un avvio tutt’altro che brillante, Ajla Tomljanovic riesce a ribaltare la situazione e a vincere 10 dei successi 12 games, portandosi così sul 4-0 nel terzo e decisivo parziale. A questo punto Jelena Ostapenko chiama un medical time-out per un presunto dolore addominale, scatenando la reazione dell’avversaria che si rivolge così al giudice di sedia: “sai vero che sta fingendo? Lo sanno tutti qui, è un atteggiamento inaccettabile da una che ha vinto uno Slam“. Parole che non piacciono alla Ostapenko che, a fine gara, si rivolge duramente alla Tomljanovic: “hai un comportamento orribile. Tu hai zero rispetto“. Ecco il video del litigio:

🎾Wimbledon Drama🎾

Ajla Tomljanovic accuses Jelena Ostapenko of faking an injury and they get into it. Ajla with shades of Johnnie-Mac. Some of those John McEnroe tantrums back in the day were drama gold. Ajla v. Jelena, Sound Up.🔊🔊🔊 pic.twitter.com/h2E7pPXgVp

