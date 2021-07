Inghilterra senza maglia rossa? L’Italia non deve temere: l’esempio della Svizzera tranquillizza gli azzurri

Il conto alla rovescia è iniziato! Domenica sera Italia e Inghilterra si sfideranno nella finalissima degli Europei di calcio 2021. Gli azzurri sognano una favola davvero speciale e ce la metteranno tutta pur di portare a casa il trofeo, per Spinazzola in primis, ma per tutti gli italiani, che stanno vivendo un sogno dopo un periodo davvero difficile a causa della pandemia di Covid-19.

Nelle ultime ore si sta parlando tanto di un complotto secondo il quale l’Uefa avrebbe deciso a tavolino chi vincerà la competizione continentale, favorendo l’Inghilterra e quindi non lasciando alcuna speranza all’Italia, ma sono tanti gli azzurri che non vogliono credere a queste voci e che credono nei ragazzi di Mancini, pronti a lottare contro tutto e tutti pur di conquistare la vittoria finale.

A rendere il clima più elettrizzante e anche un po’ allarmante c’è anche un dettaglio che sta facendo spaventare i tifosi italiani e riguarda i look delle squadre avversarie degli azzurri. I fan sono in allarme poichè l’Italia ha giocato e vinto contro squadre con la divisa di colore rosso, mentre l’Inghilterra è sempre scesa in campo con la divisa bianca.

Per molti la divisa rossa è ormai un talismano per l’Italia e gli azzurri di Mancini, che come dei tori inbufaliti sono andati dritti verso il loro obiettivo, raggiungendo una splendida finale. I tifosi non devono però allarmarsi, c’è un precedente che fa ben sperare e sognare: non è vero che l’Italia ha giocato solo con avversarie con la divisa rossa: la Svizzera, infatti, nella sfida contro l’Italia indossava una divisa bianca, proprio come quella dell’Inghilterra e gli azzurri sono comunque usciti vittoriosi da quel match.

Basta, dunque, esagerare con la scaramanzia, e andare a cercare dati, dettagli e curiosità che facciano partire svantaggiata la nostra Italia. Gli azzurri di Mancini sanno come si gioca e come si vince, a prescindere dal colore della divisa indossata dai rivali e domenica lo dimostreranno in campo.