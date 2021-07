L’Italia elimina la Spagna, sui social diventa virale il commento ‘ignorante’ di Luca Ward [FOTO]

L’Italia intera è ancora in festa per la splendida vittoria di ieri sera, sudata e sofferta, ai calci di rigore, contro la Spagna, che ha regalato agli azzurri di Mancini il pass per la finalissima degli Europei di calcio 2021.

Tantissimi italiani si sono fiondati per strada e nelle piazze delle proprie città per festeggiare il successo azzurro, mentre tanti altri si sono scatenati sui social, tra condivisioni, post, tweet e commenti. Ce n’è uno in particolare, di un noto attore e doppiatore italiano, che è diventato virale sui social: stiamo parlando del commento di Luca Ward ad un post Facebook di Stefano Vespertini.

“Andate a produrre nuove puntate del Segretoooo spagnoliiii “, questa la frase simpatica pubblicata sui social da Vespertini, che ha creato tantissime interazioni con circa 20 mila interazioni . Ma è stato il commento di Luca Ward a far diventare il post ancor più virale: “e doppiatevele da soli“, ha scritto l’attore doppiatore italiano.