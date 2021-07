L’Italia del fioretto femminile è di bronzo, annientati gli USA in finale: è la 5ª medaglia nella scherma a Tokyo

SportFair

Arriva la diciannovesima medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo, le azzurre del fioretto femminile conquistano la finalina contro gli Stati Uniti e si mettono al collo un preziosissimo bronzo. Perfetti gli assalti delle azzurre, che non lasciano scampo alle avversarie guidate dalla fresca campionessa olimpica Kiefer, costretta anche lei ad inchinarsi allo strapotere dell’Italia che si impone con il risultato di 45-23.

Bronzo meritato

Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Batini e la debuttante Erica Cipressa regalano alla delegazione azzurra dunque la quinta medaglia nella scherma dopo gli argenti di Daniele Garozzo (fioretto), Luigi Samele (spada), della squadra maschile della sciabola e il bronzo nella spada femminile. Si tratta di più di un quarto del bottino conquistato fin qui dall’Italia alle Olimpiadi di Tokyo. Un bronzo meritatissimo per le azzurre, che forse possono recriminare per quella sconfitta in semifinale contro la Francia che gli avrebbe permesso di lottare per un prestigioso oro.