L’Italia del basket alle Olimpiadi, ma chi volerà a Tokyo? Petrucci non si sbottona e Sacchetti preferisce godersi il momento

Una vittoria strabiliante, quella dell’Italia del basket al Preolimpico contro la Serbia, in casa della Serbia. Gli azzurri hanno staccato il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, 17 anni dopo l’ultima partecipazione dell’Italia ad una rassegna a cinque cerchi.

Mannion, Melli, Fontecchio e compagni hanno fatto un lavoro da applausi e, adesso, si stanno godendo il loro trionfo. Felicissimo e soddisfatto anche il presidente Petrucci, che nelle ultime settimane era rimasto deluso dalla scelta di Datome e Belinelli di non partecipare al Preolimpico: “una partita straordinaria, che rimarrà nella storia perché vincere in casa della Serbia è sempre un’impresa, indipendentemente dalle assenze delle due squadre. Una vittoria fantastica, merito di Meo Sacchetti e del suo staff. Ringrazio tutto il mondo del basket che ci è sempre stato vicino. La pallacanestro italiana meritava una gioia così grande”.

Giovanni Petrucci ha aperto poi una piccolissima parentesi sulle convocazioni: “io non ho preclusioni, decide l’allenatore. Intanto mi godo la notte più bella da quando sono tornato al basket. Questa serata rimarrà nella memoria. Abbiamo vinto in casa di una delle squadre più forti al mondo“.

Anche Meo Sacchetti, nonostante debba scegliere entro domani i convocati per le Olimpiadi, ha voluto godersi il momento e non pensare ad altro: “fateci godere il momento, poi penseremo alle convocazioni. Questa è un’impresa epica e spero che i Giochi siano una svolta per tutto il movimento. Abbiamo tanti giocatori di alto livello e una base buona. Il futuro è nostro“.