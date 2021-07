‘Mamma, ho giocato con Lewandowski!’ Bambini in estasi a Olbia, in piazza arriva… l’attaccante del Bayern Monaco [VIDEO]

Una scena davvero insolita, che ha lasciato di stucco una città intera. Tutto è accaduto nella serata di ieri nella piazza di San Pantaleo a Olbia, dove improvvisamente è apparsa la figura di Robert Lewandowski. In Sardegna per trascorrere alcuni giorni di vacanza dopo l’Europeo, l’attaccante del Bayern Monaco ha deciso di fare una passeggiata per le vie del centro sardo fermandosi addirittura a giocare con alcuni bambini, rimasti a bocca aperta al cospetto del campione polacco. Una scena davvero bella filmata dalla moglie di Lewandowski e poi postata sui social dall’attaccante del Bayern Monaco, riuscito con pochi passaggi e qualche giochino di prestigio a trasformare in un sogno la serata di un’intera comunità.

>>> CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO <<<