Le parole di Mancini dopo il rigore concesso al Belgio: la rivelazione di Insigne

Tutti gli italiani hanno sofferto ieri sera insieme agli azzurri di Mancini, in un match spettacolare, quello tra Belgio e Italia, valido per i quarti di finale degli Europei 2021.

L’Italia, alla fine, ne è uscita vittoriosa, col risultato di 2-1, ma non è mancata un po’ di paura, qualche colpo di scena e qualche episodio dubbio. Tra questi ultimi c’è il fallo di Di Lorenzo su Doku che ha portato l’arbitro a concedere un calcio di rigore al Belgio, che con Lukau ha segnato poi il gol del 2-1.

Un episodio che fa ancora oggi discutere, ma che non ha scosso troppo Mancini e i suoi ragazzi. Insigne, infatti, a fine match, ha svelato il discorso del ct dopo l’accaduto: “dopo il rigore segnato dal Belgio il ct Mancini ci ha detto che non c’era ma ci ha invitato a rimanere calmi e continuare a giocare come avevamo fatto fino a quel momento“.