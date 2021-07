Le lacrime di Rossella Fiamingo, ko ai quarti alle Olimpiadi di Tokyo: “mi brucia la sconfitta netta”

SportFair

Le spadiste italiane hanno deluso le aspettative alle Olimpiadi di Tokyo, non solo quelle dei fan, ma in primis quelle personali. Rossella Fiamingo, bronzo a Rio 2016, non potrà provare a confermarsi o migliorarsi, poichè è stata eliminata ai quarti di finale dall’estone Katrina Lehos, con un secco 15-7.

Una sconfitta che fa male: “mi dispiace perchè volevo giocarmela almeno fino all’ultimo secondo, ho provato a crederci fino alla fine ma da metà assalto ho capito che sarebbe stato difficile recuperare“.

“Per la gara a squadre speriamo bene, cerchiamo il riscatto. Sono stati 5 anni duri e spero che vada meglio. Comunque sono rientrata di nuovo in finale e sono contenta, ma qui quello che conta è la medaglia, mi allenavo ma non avevo gli stesso stimoli. Speravo di portare a casa una medaglia almeno di bronzo, mi brucia la sconfitta netta ecco“, ha affermato in lacrime la spadista siciliana.