Fede, così ci fai piangere tutti! Le lacrime di una vera campionessa

Non era affatto un risultato scontato, ma Federica Pellegrini è abituata a sorprendere sempre e quando vuole una cosa lotta con tutte le sue forze per ottenerla. E così è stato oggi! Dopo delle batterie difficili, nelle quali la Divina ha rischiato di restare fuori dalle semifinali dei 200 stile libero, Federica Pellegrini aveva dichiarato che avrebbe dovuto cambiare registro e così è stato: la campionessa italiana è entrata per l’ennesima volta nella storia, staccando il pass per la sua quinta finale olimpica nei 200 stile libero, nessuna donna prima di lei ci è mai riuscita, come lei, infatti, solo Michael Phelps.

Un risultato storico che arriva dopo un periodo davvero difficile per la Divina, fatto di duro lavoro, sacrifici e Covid, che la Pellegrini ha contratto ad ottobre del 2020. Nonostante tutto lei è riuscita a rendersi ancora una volta protagonista, facendo emozionare tutti gli italiani a casa.

Già dopo la semifinale ed il terzo posto nella sua batteria, Federica Pellegrini ha fatto piangere tantissimi italiani: la Divina è infatti apparsa visibilmente emozionata in corsia in attesa di conoscere il verdetto finale.

Una volta raggiunta Elisabetta Caporale per le interviste post gara, Federica Pellegrini non ce l’ha proprio fatta a trattenere le lacrime. Le larime di una vera campionessa, lacrime che racchiudono i sacrifici, lacrime di dolore, ma lacrime soprattutto di gioia, di soddisfazione, lacrime contagiose, che hanno fatto scoppiare in un pianto emozionante tutti i tifosi italiani.

“Era un obiettivo in questo Olimpiade, sicuramente più che mai difficile, perchè il livello si è alzato molto, ci abbiamo provaato veramente fino alla fine con uno staff veramente meraviglioso che mi ha seguito in questi due anni in maniera ineccepibile. Era questo l’obiettivo di questa Olimpiade. Non sono una che si racconta tante palle“, ha dichiarato emozionata Federica Pellegrini ai microfoni Rai.

“Adesso sarà solo divertimento! Sono felicissima di essere lì, di fare il mio ultimo 200 stile, è tutto molto bello. Ci sono 20 anni di vita più o meno, quindi tanto“, ha aggiunto ancora la Divina, non riuscendo a trattenere le lacrime pensando che questi saranno i suoi ultimi 200 in un’Olimpiade.