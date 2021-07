SportFair

Dopo tre splendide medaglie, con un bronzo ed un oro nel canottaggio e un argento nel nuoto, l’Italia della scherma lotterà ancora per una medaglia.

Le ragazze del fioretto femminile, infatti, hanno sconfitto ai quarti di finale l’Ungheria, staccando il pass per la semifinale: Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Batini hanno sconfitto le rivali per 45-32: appuntamento adesso alle 6.55 per un posto in finale, le azzurre sfideranno la vincente di Canada-Francia.