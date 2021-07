Disavventura per Lando Norris a Wembley: il pilota di F1 rapinato dopo la finale Italia-Inghilterra, rubato un Richard Mille costosissimo

Domenica davvero amara per Lando Norris. Il pilota di F1, che ha dovuto fare i conti con una spiacevole sconfitta della sua Inghilterra nella finalissima degli Europei di calcio 2021, contro l’Italia, è stato poi vittima di uno spiacevolissimo episodio.

Norris, che aveva pubblicato delle foto proprio dallo stadio di Wembley, dichiarando il suo amore per l’Inghilterra nonostante la sconfitta, “triste, ma ti amo Inghilterra”, aveva scritto sui social è stato poi accerchiato e rapinato all’uscita dall’impianto.

A dare notizia di quanto accaduto fuori dallo stadio è stata la McLaren, con un comunicato stampa. Norris è stato accerchiato e bloccato fuori dall’impianto di Wembley mentre saliva sulla sua McLaren Gt per rientrare a casa: al pilota di F1 è stato rubato un orologo, un Richard Mille dal valore di oltre 46 mila euro.

“McLaren Racing conferma che Lando Norris è stato coinvolto in scontri alla fine della finale di Euro 2020 tenutasi a Wembley, durante i quali gli è stato rubato l’orologio che indossava. Per fortuna Lando è illeso, ma è comprensibilmente scosso. Il team sta supportando Lando e siamo sicuri che tutti gli appassionati delle corse si uniranno a noi nell’augurargli tutto il meglio per il Gran Premio di Gran Bretagna che si terrà questo fine settimana a Silverstone. Ora questa è una questione di competenza della polizia“, si legge nel comunicato McLaren.