Follia a Roma, 17enne ruba la bandiera dell’Italia a un bambino: il padre lo insegue e gli spezza una gamba

Festeggiamenti ma non solo, anche molti brutti episodi si sono verificati in giro per l’Italia nella notte successiva alla vittoria degli azzurri a Euro 2021. Tanti feriti e anche tre morti in giro per il Paese, dovuti ad un eccesso di euforia che ha scatenato evitabili tragedie. Un episodio curioso si è verificato a Nettuno, località del litorale sud di Roma, dove un uomo ha aggredito un ragazzo di 17 anni colpevole di aver rubato la bandiera dell’Italia al figlio.

I fatti

Tutto è accaduto nella centralissima piazza Mazzini, dove padre e figlio stavano festeggiando in auto la vittoria della Nazionale. Ad un tratto, il 17enne ha sfilato dalle mani del ragazzino la bandiera ed è scappato, venendo però inseguito dal padre. Una volta raggiunto il ‘ladro’, l’uomo gli ha sferrato un calcio fortissimo alla gamba che gli ha causato la frattura del perone, obbligandolo a presentarsi in ospedale per ricevere i soccorsi. Trenta giorni la prognosi dei medici, che hanno dimesso il ragazzo dopo averlo medicato. Intanto la polizia ha avviato le indagini per risalire all’identità dell’aggressore, ma il 17enne non è riuscito a fornire elementi utili per far sì che gli agenti potessero rintracciarlo.