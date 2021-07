Maria, è tutto vero! Bronzo per la Centracchio nel judo alle Olimpiadi: l’azzurra piange in diretta tv [VIDEO]

SportFair

Non è riuscita a trattenere le lacrime Maria Centracchio dopo la conquista della medaglia di bronzo nel judo alle Olimpiadi di Tokyo, un risultato tanto inatteso quanto esaltante per la judoka di Isernia, diventata la prima molisana della storia a salire su un podio olimpico. Un sogno ad occhi aperti per Maria, incapace di trattenere le lacrime sia sul tatami che davanti alla tv, scoppiando in un pianto a dirotto che ha emozionato l’Italia intera. Una bellissima storia di sport come se ne vedono tante alle Olimpiadi, dove la judoka italiana è riuscita a regalarsi un risultato che resterà per sempre impresso nella sua mente.