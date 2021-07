Messi, un’emozione per sempre: dopo la vittoria della Copa America la commovente videochiamata con la famiglia [VIDEO]

Lionel Messi ce l’ha finalmente fatta: il calciatore argentino ha conquistato un trofeo con la sua divisa della sua Nazionale, alzando al cielo la coppa della Copa America 2021, vinta nella sfida giocata in casa del Brasile, grazie alla rete di Angel Di Maria.

Un successo davvero speciale per Messi, capocannoniere della competizione: l’argentino è riuscito a spezzare un lungo digiuno e ad aggiudicarsi la Copa America al quarto tentativo.

Un successo emozionante e commovente, che non poteva non essere condiviso con le persone più care. Ancora in campo, con al collo la medaglia da campione Messi ha chiamato la moglie Antonella con la quale ha condiviso in video chiamata tutta la sua gioia, esultando ed esplodendo di gioia. Commosso e felice, Messi ha parlato anche con i figli, mostrando loro con orgoglio la medaglia.