Italia-Spagna si infiamma, la stampa iberica descrive gli azzurri come ‘mafiosi’: è bufera

E’ tutto pronto per la tanto attesa sfida tra Italia e Spagna, valida per le semifinali degli Europei di calcio 2021. Questa sera tutti saranno sintonizzati per seguire un match che si prospetta appassionante ed… infuocato, così come lo sono queste ultime ore prima del fischio d’inizio.

A rendere l’atmosfera davvero bollente ci pensano i media spagnoli. Il Mundo Deportivo ha infatti pubblicato un duro attacco alla coppia di difesa azzurra formata da Bonucci e Chiellini, descrivendo i due calciatori come dei mafiosi: “i due ragazzi in giacca e cravatta, rasati male e con le palpebre cadenti, che ti piantano le mani sul petto in un ristorante vuoto con le tovaglie a quadretti così da non far avvicinare nessuno a Donnarumma, o al tipo con il garofano all’occhiello che mangia da solo un piatto di spaghetti“.

“Non sono tipi abituati a vincere le partite. Sono ragazzi abituati a partecipare a funerali di vittime di crimini commessi da loro stessi per porgere le condoglianze. Che Dio ci accolga da confessati“, ha aggiunto poi l’autore dell’articolo lasciando davvero tutti esterrefatti e senza parole.

Nelle ultime ore stanno facendo discutere anche le parole della stampa spagnola su Morata ed in particolar modo su sua moglie. Il calciatore spagnolo della Juventus sta affrontando un periodo davvero difficile: da quando sono iniziati gli Europei, infatti, Morata è stato ricoperto di critiche, insulti e anche minacce.

Adesso i media spagnoli pensano che il suo problema sia la moglie, l’influencer italiana Alice Campello, definita come il suo ‘tallone d’Achille’.