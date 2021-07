“Amore mio, hai messo davanti alla tua vita la mia vita”, Gianmarco Tamberi emozionate: la romanticissima proposta di matrimonio alla sua Chiara prima della partenza per Tokyo [VIDEO]

SportFair

La vita di un atleta è fatta di tanto lavoro e molti sacrifici, sacrifici che vendono divisi e condivisi con le persone più care, dai genitori ai fratelli fino ai fidanzati/e, compagni/e, mariti/mogli. Questo lo sa bene Gianmarco Tamberi, che alla vigilia della partenza per Tokyo, dove si disputano le Olimpiadi, ha deciso di fare un gesto bellissimo nei confronti della sua fidanzata Chiara.

L’altista azzurro ha deciso di fare una romanticissima proposta di matrimonio: una sorpresa commovente ed emozionante, ben riuscita.

“C’è solo un ultima cosa che dovevo assolutamente fare prima di partire per queste mie olimpiadi. Volevo dimostrarti che tu sei in assoluto la cosa più importante della mia vita, molto più importante di qualsiasi mio sogno o obiettivo… TI AMO AMORE MIO ❤“, ha scritto sui social Tamberi a corredo del video, che lascerà indifferenti davvero poche persone.

Sul video, poi, una lettera d’amore per la sua Chiara:

“Amore mio, hai messo davanti alla tua vita la mia vita, hai trasformato i miei obiettivi in tuoi obiettivi, hai deciso di vivere al mio fianco come se fossi il mio sostegno quotidiano per arrivare dove io ho sempre sognato.

Questo regalo tesoro mio è per ringraziarti…ringraziarti per tutti questi anni che mi hai sostenuto e per dirti che ogni giorno che mi sveglio non riesco a vedere altro che la donna più bella del mondo, ogni istante che incrocio i tuoi occhi mi innamoro un po’ di più, sei semplicemente la donna che ho sempre sognato, splendida come nessun’altra e con un cuore d’oro che riempie di felicità la mia vita.

C’è solo un’ultima cosa che dovevo fare e dovevo assolutamente farla prima di partire per queste mie Olimpiadi. Volevo dimostrarti che tu sei in assoluto la cosa più importante della mia vita. Molto più importante di qualsiasi mio sogno o obiettivo. Ti ho sempre detto quale è il mio desiderio più grande, renderti la donna più felice della terra… e questo per me ha priorià su qualsiasi altra cosa. Quindi amore mio, io ho deciso di metterti davanti a tutto. Non ho mai avuto alcun dubbio su chi avrei voluto avere al mio fianco per tutta la vita, volevo solamente trovare un momento speciale per dirtelo. Ora per me è speciale, a pochi giorni dall’evento più importante della mia carriera, vale mille volte di più di qualsiasi altro momento… Non so davvero come dirlo: Chiara Bontempi, mi vuoi sposare?“.