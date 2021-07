Verstappen fa sua la doppietta austriaca e va in fuga: la nuova classifica piloti di Formula 1

Max Verstappen non si batte! L’olandese della Red Bull ha trionfato oggi davanti ad un’ondata arancione creata dai suoi tifosi che hanno popolato le tribune austriache per dare tutto il loro supporto al leader della classifica piloti.

Con la doppietta austriaca Verstappen va in fuga e si allontana sempre più dai rivali in classifica, staccando il campione del mondo in carica di 32 punti. Giornata difficile per Hamilton, che non è riuscito a battagliare in gara, chiudendo con un quarto posto non troppo soddisfacente. Verstappen si conferma quindi sempre più leader della classifica piloti, seguito da Hamilton e Perez.

La nuova classifica piloti dopo il Gp d’Austria

1. Verstappen 182

2. Hamilton 150

3. Perez 104

4. Norris 101

5. Bottas 92

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

8. Ricciardo 40