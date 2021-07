Tutti pazzi per l’Italia: la folle esultanza di Jessica Melena, la moglie di Ciro Immobile incontenibile [VIDEO]

Quante emozioni ieri sera con la finalissima degli Europei di calcio tra Italia e Inghilterra. Gli azzurri sono riusciti a regalare una gioia immensa a tutti gli italiani, vincendo il match ai calci di rigore e, quindi, alzando al cielo la coppa dei campioni d’Europa!

Una gioia immensa, che ha fatto impazzire di gioia tutti gli italiani, in primis i familiari dei protagonisti: le famiglie dei calciatori hanno vissuto ancor più intensamente dei ‘normali’ tifosi le emozioni regalate dagli azzurri e hanno anche mostrato sui social i momenti decisivi.

Jessica Melena, che ogni giorno sui social ha mostrato tutta la sua vicinanza al marito Ciro Immobile, ha pubblicato sui social il momento della vittoria della Nazionale italiana. Un’esultanza esplosiva, in compagnia dell’amica Jenny Darone, moglie di Lorenzo Insigne. Una gioia incontenibile: Jessica Melena non ha trattenuto di certo le sue emozioni, esplodendo in una pazza esultanza, tra salti e urla di gioia.