L’Italia sfila nella cerimonia delle Olimpiadi di Tokyo, ma la divisa di Armani delude gli italiani: tifosi

Sono ufficialmente iniziate le Olimpiadi di Tokyo! Nonostante diverse discipline abbiano iniziato a dare spettacolo già da qualche giorno, solo con la cerimonia di apertura di oggi si sono aperte le danze della nuova rassegna a Cinque Cerchi.

Uno spettacolo emozionante, seppur senza pubblico sulle tribune, con canti, balli, storia e, ovviamente, gli atleti delle varie nazioni in gara a sfilare guidati dai loro portabandiera.

Tutti gli italiani hanno seguito dalla tv, dai cellulari o tablet o dai social la sfilata dell’Italia, guidata da Elia Viviani e Jessica Rossi, ma in molti sono rimasti delusi e hanno visto la magia spezzarsi dall’abbigliamento sfoggiato dagli atleti italiani.

Una divisa bianca, col logo frontale, un cerchio che racchiude il tricolore italiano, firmato Armani, che ha deluso tantissimi tifosi azzurri che non hanno nascosto il loro dissenso sui social. “Dopo quella di #EURO2020 tutto è relativo…..ma sembra porti bene avere la divisa più brutta! Forza Italia“, scrive un tifoso su Twitter, “credo che la divisa olimpionica dell’Italia sia una delle cose più oscene mai viste. Ma la classica tuta azzurra col tricolore non andava bene“, ha twittato un altro fan azzurro, “ci sono stati gli scout, i turisti, quelli in pigiama ma ora che li abbiamo visti tutti possiamo dire che l’Italia ha la divisa che fa più cagare?“, si legge ancora sui social.



La divisa di Armani non ha soddisfatto quindi i tifosi italiani, ma in tanti sperano che, come alla Nazionale italiana di calcio di Mancini, che si è aggiudicata gli Europei 2021, possa portare fortuna.