Italia, attenta ai calci di rigore! La curiosa sequenza che strizza l’occhio all’Inghilterra

Domenica si giocherà la sfida tra Italia e Inghilterra, valida per la finalissima degli Europei di calcio 2021. In attesa di vedere i giocatori sfidarsi in campo i tifosi di entrambe le squadre fremono, tra sfottò, statistiche, curiosità, precedenti e scaramanzia.

Se il ‘mito’ della maglia rossa è stato sfatato, c’è un altro dato che allarma i tifosi italiani e riguarda i risultati degli ultimi match terminati solo dopo i calci di rigore. Secondo questi dati, l’Italia è destinata a perdere contro l’Inghilterra a causa di una reazione a catena che ricorda tanto ‘Alla Fiera Dell’Est’ di Angelo Branduardi. Al posto di “e venne il macellaio che uccise il toro. Che bevve l’acqua che spense il fuoco, Che bruciò il bastone che picchiò il cane, Che morse il gatto che si mangiò il topo, Che al mercato mio padre comprò“, è possibile canticchiare “e venne l’Inghilterra che vinse ai rigori contro l’Italia, che vinse ai rigori contro la Spagna, che vinse ai rigori contro la Svizzera che eliminò la Francia ai calci di rigore“.

Proprio così! La nuova versione di “Alla Fiera Dell’Est” parla chiaro, ma l’atto finale deve ancora giocarsi. L’Italia, comunque, ha effettivamente vinto ai rigori contro la Spagna, che a sua volta aveva sconfitto ai calci di rigore la Svizzera, che, sempre ai rigori, aveva eliminato i campioni del mondo francesi.

Un dato che manda in allarme i tifosi azzurri, ma non c’è da disperare, non è una legge del calcio, non è sempre stato così e poi se proprio vogliamo evitare di soffrire e rischiare la disfatta ai rigori e quindi confermare questo ‘trend’ basterà chiudere i giochi prima e vincere la partita nei tempi regolamentari o al massimo nei supplementari.