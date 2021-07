“Mi piacn ‘e purpett, mi piac a cotolett”, gli azzurri lanciano il nuovo tormentone dell’estate: “Ma quale dieta”, la canzone che ha accompagnato l’Italia agli Europei [VIDEO]

L’Italia intera è ancora in festa per la splendida vittoria degli azzurri di Mancini sull’Inghilterra nella finalissima degli Europei di calcio 2021. Un successo sudato e sofferto, arrivato solo ai calci di rigore, grazie soprattutto ad un incredibile Donnarumma. Un successo meritato, voluto, sognato e costruito passo dopo passo. Una vittoria speciale per un gruppo altrettanto speciale: tanti ragazzi uniti, con tanta voglia soprattutto di divertirsi, sempre pronti a scherzare, a prendersi in giro a vicenda e a ridere, ridere e… cantare.

La musica non è mai mancata per il gruppo azzurro, accompagnato dallo stereo di Lorenzo Insigne sin dal ritiro, fino alle trasferte di Wembley e Monaco. Oltre a Notti Magiche e Seven Nation Army, i ragazzi di Mancini hanno lanciato un nuovo tormentone: una canzone napoletana, fatta conoscere da Lorenzo Insigne, cantata a squarciagola in diverse occasioni, dopo diverse vittorie, nel pullman di ritorno dallo stadio.

“Ma quale dieta”, è questa la canzone, di un giovane artista napoletano, in arte Luca Il sole di notte. Diversi i video degli azzurri pubblicati sui social nei quali cantano con passione il ritornello di questa canzone, colonna sonora anche degli allenamenti della Nazionale: “ma quale dieta, mi piacn ‘e purpett, mi piac a cotolett aggia magnat e 4 e teng famm, song e 7 ‘o sol ‘e nott mo stav a casa vostr”. L’autore, Luca, lavora in una pescheria e ha scritto questa canzone per ironizzare su un suo problema di salute per il quale si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico per la riduzione di peso.

Tutti, da Chiellini ad Acerbi, passando per Florenzi e Meret, hanno cantato questo brano fatto conoscere agli azzurri da Lorenzo Insigne: tutti gli azzurri si sono cimentati nel dialetto napoletano, tra risate e tanto divertimento. Il brano sta ottenendo tantissime views (è arrivato a 1.007.386 visualizzazioni) e siamo certi che sentiremo ancora tante e tante volte questa canzone in questa speciale estate 2021.