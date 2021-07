Le Olimpiadi di Tokyo perdono un’altra stella del tennis: annunciato il forfait di Kerber

SportFair

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 perdono ogni giorno pedine importantissime. Nel torneo olimpico di tennis sempre più atleti decidono di ritirarsi e dopo Federer, Nadal, Sinner e Serena Williams (solo alcuni tra i tanti), oggi anche Angie Kerber ha annunciato il suo forfait.

La tennista tedesca ha deciso di rinunciare ai Giochi Olimpici a causa di qualche acciacco fisico, a causa del quale ha bisogno di un po’ di riposo e di recuperare in vista del resto della stagione.

“Il pensiero di partecipare alle Olimpiadi è stata una costante motivazione per me nei mesi passati per spingere e continuare a credere nei miei obiettivi. Rappresentare la Germania a Londra 2012 e Rio 2016 come parte del team tedesco è stato sempre uno dei miei ricordi preferiti della carriera. Questo rende per me più doloroso e difficile accettare il fatto che il mio corpo ha bisogno di riposo dopo le ultime intense settimane e che devo recuperare prima di tornare a competere quest’estate! Grazie a tutti voi per il supporto, è stata una dura decisione per me. Buona fortuna a tutti i miei colleghi tedeschi a Tokyo, mi mancherete“, queste le parole della tennista tedesca sui social.